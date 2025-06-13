Минобороны сообщило о взятии населенных пунктов в Сумской области и в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Яблоневку, Коптево и Комар

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Яблоневка в Сумской области и Коптево, Заря, Петровское, Алексеевка и Комар на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области. (...) За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Комар Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении.