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12:17, 13 июня 2025Россия

Минобороны сообщило о взятии населенных пунктов в Сумской области и в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Яблоневку, Коптево и Комар
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Яблоневка в Сумской области и Коптево, Заря, Петровское, Алексеевка и Комар на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области. (...) За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Комар Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении.

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