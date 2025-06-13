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07:33, 13 июня 2025Россия

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России более 120 дронов

Минобороны сообщило об уничтожении 125 украинских дронов за ночь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 13 июня над регионами России силами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено более 120 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«В период с 21.45 мск 12 июня до 05.25 мск 13 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть из них — 70 — была сбита над Республикой Крым. Еще 15 дронов ликвидировали в небе над Орловской областью, по 11 — над Курской и Саратовской областями. 9 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 7 — над акваторией Черного моря. Еще по 1 беспилотнику сбили над Брянской и Воронежской областями.

В ночь на 12 июня над территорией России сбили 52 украинских беспилотника.

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