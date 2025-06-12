Минобороны: Система ПВО сбила 52 БПЛА в ночь на 12 июня

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 52 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ночь на 12 июня. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о периоде с 21:00 11 июня по 4:10 12 июня. Больше всего дронов, а именно 41, было сбито в небе над Белгородской областью.

В свою очередь, в шесть БПЛА были сбиты над Брянской областью, а в Московском регионе и Республике Крым поразили три и два дрона соответственно.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в результате пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.