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06:02, 12 июня 2025Россия

Россиянин пострадал при атаке автомобиля украинским БПЛА

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковал автомобиль, пострадал мирный житель
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В селе Вознесеновка беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что россиянина госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. В ближайшее время пострадавшего переведут на лечение в областной центр.

«У транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов», — заключил Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 44 украинских в период с 21:00 11 июня по 0:00 12 июня. Больше всего БПЛА, а именно 38, были уничтожены в Белгородской области.

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