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00:44, 12 июня 2025Россия

Система ПВО за три часа сбила 44 БПЛА

Минобороны: Система ПВО за 3 часа сбила 44 БПЛА в 3 регионах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в трех регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 21:00 11 июня по 0:00 12 июня. Больше всего БПЛА, а именно 38, были сбиты в Белгородской области. В свою очередь, в Брянской области и Республике Крым были поражены четыре и два дрона соответственно.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки дронов-камикадзе ранения получили два мирных жителя.

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