Богомаз: ВСУ атаковали дронами-камикадзе Брахлов, ранены 2 мирных жителя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на село Брахлов в Брянской области при помощи дронов-камикадзе. В результате двое мирных жителей получили ранения, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Богомаз также предупредил граждан, что украинская сторона продолжает попытки атаки приграничных районов региона. Он призвал их быть бдительными и осторожными.

6 июня ВСУ атаковали Брянскую область 46 беспилотниками.