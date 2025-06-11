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23:31, 11 июня 2025Россия

Дроны-камикадзе атаковали Брянскую область и ранили людей

Богомаз: ВСУ атаковали дронами-камикадзе Брахлов, ранены 2 мирных жителя
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на село Брахлов в Брянской области при помощи дронов-камикадзе. В результате двое мирных жителей получили ранения, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Богомаз также предупредил граждан, что украинская сторона продолжает попытки атаки приграничных районов региона. Он призвал их быть бдительными и осторожными.

6 июня ВСУ атаковали Брянскую область 46 беспилотниками.

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