Дроны-камикадзе атаковали Брянскую область и ранили людей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на село Брахлов в Брянской области при помощи дронов-камикадзе. В результате двое мирных жителей получили ранения, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.
Богомаз также предупредил граждан, что украинская сторона продолжает попытки атаки приграничных районов региона. Он призвал их быть бдительными и осторожными.
6 июня ВСУ атаковали Брянскую область 46 беспилотниками.