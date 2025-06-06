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08:20, 6 июня 2025Россия

Губернатор сообщил об атаке 46 беспилотников ВСУ на российский регион

Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 46 беспилотниками
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В ночь на пятницу, 6 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область 46 беспилотниками. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram.

По данным губернатора, массированная атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все дроны были сбиты и уничтожены российской системой противовоздушной обороны.

По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.

Ранее сообщалось, что Украина за ночь выпустила по территории России 174 беспилотника. ВСУ также попытались ударить по территории России тремя управляемыми ракетами «Нептун-МД».

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