Губернатор сообщил об атаке 46 беспилотников ВСУ на российский регион

Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 46 беспилотниками

В ночь на пятницу, 6 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область 46 беспилотниками. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram.

По данным губернатора, массированная атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все дроны были сбиты и уничтожены российской системой противовоздушной обороны.

По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.

Ранее сообщалось, что Украина за ночь выпустила по территории России 174 беспилотника. ВСУ также попытались ударить по территории России тремя управляемыми ракетами «Нептун-МД».