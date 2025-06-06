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08:03, 6 июня 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России 174 беспилотника

Минобороны России: За ночь над регионами уничтожили и перехватили 174 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Украина за ночь выпустила по территории России 174 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По сообщению оборонного ведомства, все БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены и перехвачены над регионами. Уточняется, что попытка атаки была предотвращена в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, а также в Московском регионе и республике Крым.

Кроме беспилотников ВСУ попытались ударить по территории России тремя управляемыми ракетами «Нептун-МД». Они были уничтожены над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в городе Энгельс Саратовской области после атаки БПЛА произошел пожар на одном из промышленных предприятий.

ЖЗЛ
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