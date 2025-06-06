Губернатор подтвердил пожар в Энгельсе после атаки БПЛА

Губернатор Бусаргин: В Энгельсе произошел пожар на промышленном предприятии

В Энгельсе после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Факт возгорания подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы», — написал Бусаргин.

Глава региона отметил, что специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий.

Ранее очевидцы сообщили о сильном пожаре на окраине Энгельса в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Возгорание попало на видео.