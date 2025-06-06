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03:53, 6 июня 2025Россия

Опубликовано видео сильного пожара на окраине Энгельса после атаки БПЛА

Опубликовано видео пожара на окраине Энгельса в районе НПЗ после атаки БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Очевидцы сообщили о сильном пожаре на окраине Энгельса в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что атака украинский беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город продолжается. По словам местных, произошло уже более десятка взрывов.

По предварительным данным, еще одной целью атаки беспилотников стал местный аэродром — часть украинских дронов летят именно в его направлении.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Рязань. Взрывы были слышны в районе аэродрома Дягилево.

До этого украинские беспилотники атаковали село Старые Юрковичи в Брянской области, в результате пострадал мужчина.

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