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00:03, 6 июня 2025Россия

Россиянин пострадал при атаке украинского БПЛА

Губернатор Богомаз: В селе Старые Юрковичи при атаке БПЛА пострадал мужчина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали село Старые Юрковичи, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Губернатор уточнил, что также в результате сброса взрывного устройства с БПЛА был поврежден автомобиль.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне Сухая Курской области был ранен 48-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

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