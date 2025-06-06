Россиянин пострадал при атаке украинского БПЛА

Губернатор Богомаз: В селе Старые Юрковичи при атаке БПЛА пострадал мужчина

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали село Старые Юрковичи, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Губернатор уточнил, что также в результате сброса взрывного устройства с БПЛА был поврежден автомобиль.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне Сухая Курской области был ранен 48-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.