Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в российском регионе

Хинштейн сообщил о пострадавшем при ударе дрона ВСУ по жилому дому

Мирный житель пострадал при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Курской области. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинский дрон атаковал частный дом в деревне Сухая Рыльского района. Ранения получил хозяин дома — 48-летний мужчина. С закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, спины, левой ноги его доставляют в Курскую областную больницу», — написал чиновник.

Хинштейн выразил уверенность в том, что врачи вылечат пострадавшего как можно скорее.

Политик также обратился к жителям и попросил их воздержаться от поездок в приграничные районы Курской области, так как это опасно для жизни.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по городу Рыльску в Курской области. Хинштейн тогда рассказал, что шесть человек получили ранения, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.