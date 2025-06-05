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18:02, 5 июня 2025Россия

Хинштейн рассказал подробности о ракетном ударе ВСУ по Рыльску

Хинштейн подтвердил гибель мирной жительницы в результате удара ВСУ по Рыльску
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию о гибели мирной жительницы в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, к глубокому сожалению, в результате удара погибла 32-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным. Еще шесть человек пострадали — это пять женщин и один мужчина. 83-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии», — написал чиновник.

По его словам, в результате удара повреждения получили несколько жилых домов, а также неработающий хлебзавод. На место уже прибыли сотрудники оперативных служб, а также глава района. Информация о последствиях на данный момент уточняется, добавил Хинштейн.

Об ударе по Рыльску ранее сообщил Telegram-канал Mash. Утверждается, что ракеты были выпущены из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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