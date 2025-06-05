Стало известно об ударе HIMARS по российскому городу

Mash: ВСУ ударили HIMARS по Курской области, известно об одной жертве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили американскими ракетами HIMARS по Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Целью двух выпущенных по России ракет стал город Рыльск, отмечает канал.

По информации Mash, жертвой удара стал один человек. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Канал утверждает, что ВСУ целенаправленно били по скоплению людей.

За последние дни Рыльск не первый раз становится целью атак ВСУ. Так, в конце мая город был атакован украинскими беспилотниками. Очевидцы сообщили о серии взрывов, после которых в одном из районов начался пожар.

