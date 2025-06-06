Взрывы раздались в российском городе

БПЛА предприняли попытку атаковать Рязань, работает ПВО

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Рязань. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные сообщили, что на месте работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что взрывы слышны в районе аэродрома Дягилево.

Ранее украинские беспилотники атаковали село Старые Юрковичи в Брянской области, в результате пострадал мужчина.

До этого в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне Сухая Курской области был ранен 48-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.