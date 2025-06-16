Генштаб ВСУ признал бои на сумском направлении

Генштаб ВСУ официально заявил о появлении направления фронта в Сумской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально заявил о появлении направления фронта в Сумской области из-за наступления Вооруженных сил (ВС) России. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Генеральный штаб ВСУ с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном боевом — северно-слобожанском», — признали в украинском Генштабе.

ВСУ объяснили появление нового направления «активизацией противника в приграничье Сумской области». Как сообщается, харьковское направление будет переименовано в сводках в южно-слобожанское.

Ранее штурмовик ВС России оценил ситуацию для ВСУ на сумском направлении фразой «мы их сломали». Он сказал, что у Российской армии в настоящее время «прям получается».