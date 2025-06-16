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09:46, 16 июня 2025Бывший СССР

Генштаб ВСУ признал бои на сумском направлении

Генштаб ВСУ официально заявил о появлении направления фронта в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально заявил о появлении направления фронта в Сумской области из-за наступления Вооруженных сил (ВС) России. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Генеральный штаб ВСУ с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном боевом — северно-слобожанском», — признали в украинском Генштабе.

ВСУ объяснили появление нового направления «активизацией противника в приграничье Сумской области». Как сообщается, харьковское направление будет переименовано в сводках в южно-слобожанское.

Ранее штурмовик ВС России оценил ситуацию для ВСУ на сумском направлении фразой «мы их сломали». Он сказал, что у Российской армии в настоящее время «прям получается».

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