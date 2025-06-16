Российский штурмовик оценил ситуацию для ВСУ на сумском направлении фразой «мы их сломали»

Российский штурмовик оценил ситуацию для ВСУ под Сумами словами «мы их сломали»

Российский штурмовик, находящийся в зоне проведения специальной военной операции с самого ее начала, оценил ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) фразой «мы их сломали». Его слова опубликовал Telegram-канал «Старше Эдды».

«Мы их сломали. Такого не было три года: противник буквально ничего не может сделать с наступлением наших войск», — заявил военнослужащий.

Он сказал, что у российской армии в настоящее время «прям получается», продвижение идет с минимальными потерями, войска наносят поражения по всей линии соприкосновения, в то время как качество подготовки личного состава ВСУ ухудшается.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов отметил успехи группировки «Запад» при выполнении задач в ходе СВО.