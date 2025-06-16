Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:28, 16 июня 2025Россия

Российский штурмовик оценил ситуацию для ВСУ на сумском направлении фразой «мы их сломали»

Российский штурмовик оценил ситуацию для ВСУ под Сумами словами «мы их сломали»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский штурмовик, находящийся в зоне проведения специальной военной операции с самого ее начала, оценил ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) фразой «мы их сломали». Его слова опубликовал Telegram-канал «Старше Эдды».

«Мы их сломали. Такого не было три года: противник буквально ничего не может сделать с наступлением наших войск», — заявил военнослужащий.

Он сказал, что у российской армии в настоящее время «прям получается», продвижение идет с минимальными потерями, войска наносят поражения по всей линии соприкосновения, в то время как качество подготовки личного состава ВСУ ухудшается.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов отметил успехи группировки «Запад» при выполнении задач в ходе СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль ударил по ядерному объекту Ирана

    В Эстонии допустили закрытие погранпункта на границе с Россией

    260-килограммовая женщина раскрыла главное неудобство жизни с лишним весом

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    Российский штурмовик оценил ситуацию для ВСУ на сумском направлении фразой «мы их сломали»

    Российские разведчики рассказали о реакции детей на правду об их семье

    Холли Берри рассказала об интимной жизни после менопаузы

    Итальянская компания запланировала запуск ракет с Сардинии

    Учительнице дали три года тюрьмы за секс со школьником

    Вероятность свержения режима в Иране оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости