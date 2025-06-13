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11:56, 13 июня 2025Россия

Герасимов отметил успехи группировки «Запад» при выполнении задач в ходе СВО

Минобороны: Генерал армии Герасимов отметил успехи группировки «Запад»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов отметил успехи группировки «Запад» при выполнении задач в ходе СВО. Соответствующий материал публикует Минобороны России в Telegram.

«На командном пункте начальник Генерального штаба [ВС РФ] заслушал доклады командующего группировкой войск "Запад" генерал-полковника Сергея Кузовлева и других должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности», — говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что генерал армии не только подчеркнул успехи бойцов, но и вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим. Вдобавок Герасимов поблагодарил их за мужество и отвагу.

Ранее в июне подразделениями группировки войск «Запад» было уничтожено украинское вооружение — станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Пиранья».

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