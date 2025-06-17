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08:42, 17 июня 2025Бывший СССР

В Сумскую область перебросили подразделения крымско-татарского батальона

ВСУ перебросили в Сумскую область подразделения крымско-татарского батальона
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили подразделения крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на российские силовые структуры.

Кроме того, по информации источника агентства, украинская сторона направила на участок фронта в Сумской области подразделения 87-го батальона 106-й отдельной бригады территориальной обороны из Каменец-Подольского Хмельницкой области.

Ранее Генштаб ВСУ признал бои на сумском направлении. «Генеральный штаб ВСУ с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном боевом — северно-слобожанском», — признали в ведомстве.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Яблоновка в Сумской области и Коптево, Заря, Петровское, Алексеевка и Комар на территории Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.

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