ВСУ пытались прорвать границу России на американском бронеавтомобиле и попали на видео

Уничтожение американского бронеавтомобиля ВСУ на границе с РФ попало на видео

В сети появились кадры уничтожения американского бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался прорвать российскую границу. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

На кадрах, снятых с беспилотника, показан момент уничтожения украинского транспортного средства, которое пыталось прорваться к государственной границе.

Как уточнили в группировке, ВСУ пытались прорваться из Новоивановки в направлении приграничного села Искриковщина. Координаты ВСУ разведка передала операторам FPV-беспилотников, которые впоследствии нанесли по объекту поражение.

Днем ранее, 19 июня, бойцы батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) пытались прорваться в Теткино Курской области. Военнослужащие «Айдара» вступили с Вооруженными силами (ВС) России в стрелковый бой, после чего под ударами операторов беспилотников бежали в Сумскую область.

По последним данным, за май и начало июня ВСУ почти 200 раз пытались прорваться в Курскую область. Украинская армия пыталась прорвать границу России 191 раз. 152 попытки были предприняты пешими группами, 39 — на военной технике. Украина использует в Курской области тактику «жабьих прыжков».