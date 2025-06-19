Бойцы «Айдара» пытались прорваться из сумской Рыжевки в курское Теткино

Бойцы батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) пытались прорваться в Теткино Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По информации канала, бойцы батальона выдвинулись в курское Теткино из Рыжевки Сумской области. Военнослужащие «Айдара» вступили с Вооруженными силами (ВС) России в стрелковый бой, после чего под ударами операторов беспилотников бежали в Сумскую область.

«Также оккупанты из состава 225 ошп пытались пересечь госграницу в районе Искрисковщины. Наши подразделения ВДВ ударами FPV-дронов уничтожили больше половины личного состава противника, остальные сбежали вглубь украинской территории», — говорится в сообщении.

Попытка прорыва границы России также была предпринята из сумской Бесаловки. Бойцы ВСУ, которые пытались пресечь границу, были уничтожены. На Теткинском и Глушковском направлении, по данным канала, за сутки уничтожены четыре единицы техники противника.

ВСУ за месяц, по последним данным, почти 200 раз пытались прорваться в Курскую область. Украинская армия пыталась прорвать границу России 191 раз. 152 попытки были предприняты пешими группами, 39 — на военной технике. Украина использует в Курской области тактику «жабьих прыжков».