ВСУ за месяц почти 200 раз пытались прорваться в Курскую область

ВСУ с 5 мая пытались прорваться в Курскую область 191 раз, 39 — на технике

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 5 мая пытались прорваться на территорию России почти 200 раз. О попытках проникновения ВСУ в Курскую область сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой российских войск «Север».

Украинская армия, как уточняется, с указанной даты пыталась прорвать границу РФ 191 раз. 152 попытки были предприняты пешими группами, 39 — на военной технике.

Днем ранее, 9 июня, штурмовики ВСУ пытались просочиться в курский поселок Новый Путь, однако были уничтожены или сбежали в Павловку Сумской области.

«В Атинском, Искрисковщине и Ястребином вскрыты расчеты БпЛА и скопления живой силы ВСУшников. В результате комплексного огневого поражения уничтожено три пункта управления БпЛА противника, а также несколько боевых групп украинских оккупантов», — говорится в сообщении.

Украина использует в Курской области тактику «жабьих прыжков». Метод заключается в атаках малыми группами, которых только за последнюю неделю на подступах к Теткино зафиксировано более 20.