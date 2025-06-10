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14:00, 10 июня 2025Россия

ВСУ за месяц почти 200 раз пытались прорваться в Курскую область

ВСУ с 5 мая пытались прорваться в Курскую область 191 раз, 39 — на технике
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 5 мая пытались прорваться на территорию России почти 200 раз. О попытках проникновения ВСУ в Курскую область сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой российских войск «Север».

Украинская армия, как уточняется, с указанной даты пыталась прорвать границу РФ 191 раз. 152 попытки были предприняты пешими группами, 39 — на военной технике.

Днем ранее, 9 июня, штурмовики ВСУ пытались просочиться в курский поселок Новый Путь, однако были уничтожены или сбежали в Павловку Сумской области.

«В Атинском, Искрисковщине и Ястребином вскрыты расчеты БпЛА и скопления живой силы ВСУшников. В результате комплексного огневого поражения уничтожено три пункта управления БпЛА противника, а также несколько боевых групп украинских оккупантов», — говорится в сообщении.

Украина использует в Курской области тактику «жабьих прыжков». Метод заключается в атаках малыми группами, которых только за последнюю неделю на подступах к Теткино зафиксировано более 20.

ЖЗЛ
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