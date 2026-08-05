В Госдуме отреагировали на передачу ЕК Украине доходов от российских активов

Депутат Новиков назвал передачу ЕК Украине доходов от активов России бандитизмом

Передача Европейской комиссией (ЕК) Украине доходов от российских замороженных активов является актом государственного бандитизма, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее ЕК пообещала передать Украине пятый транш доходов от замороженных активов Центрального банка России в 1,4 миллиарда евро. Глава исполнительного органа Евросоюза Урсула фон дер Ляйен сообщила, что выделение этих средств Киеву необходимо для продолжения боевых действий.

«К сожалению, данная ситуация находится вне зоны прямого контроля Российской Федерации. Это стало результатом того, что было сделано ранее. В Государственной Думе шли острые дискуссии по поводу стратегии правительства относительно отправлений части наших резервных средств, средств государственного бюджета и его специальных фондов в западные банки, вложения их в западные финансовые инструменты», — высказался депутат.

По словам политика, в правительстве пошли на такой шаг, потому что считали отъем российских средств невозможным, однако Запад не постеснялся и изымает чужие деньги вопреки установленным правилам.

«Это акт государственного бандитизма, который подрывает и стабильную мировую финансовую систему. Я лично не являюсь сторонником этой системы, поскольку она несправедлива в отношении мирового большинства, в отношении стран Глобального Юга, в отношении России, но отсутствие правил, вообще, каких-либо — это самое худшее, что можно себе представить, и сегодня Запад и в этих вопросах тоже продемонстрировал, что он не склонен соблюдать какие-либо правила игры», — поделился Новиков.

Происходящее с валютными резервами России сегодня должно послужить уроком БРИКС, ШОС, главам крупных государств, таких как Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика, полагает он.

«Не стоит доверять западным контрагентам и планировать вместе с ними общие финансовые подходы, а, с другой стороны, нужно создавать все-таки правила игры в финансовой сфере, в том числе международные правила. Шаги в этом направлении в рамках БРИКС делаются. Может быть, было бы правильно эти шаги существенно активизировать. Та новость, которую мы с вами сейчас обсуждаем, думаю должна послужить для глав государств, руководителей правительств, финансовых ведомств стран мирового большинства к тому, чтобы ускорить работу на этом направлении», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого Украина получила от ЕК транш на 3,47 миллиарда евро из кредита на 90 миллиардов. Комментируя выделение средств, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Киев «объединяют промышленный масштаб Европы с непревзойденной инновационностью Украины».

