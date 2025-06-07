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16:59, 7 июня 2025Россия

Раскрыта тактика ВСУ в Курской области

Mash: ВСУ используют в Курской области тактику «жабьих прыжков»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в Курской области тактику «жабьих прыжков». Как выяснил раскрывший ее Telegram-канал Mash, метод заключается в атаках малыми группами, которых только за последнюю неделю на подступах к Теткино было более 20.

«Штурмовые группы совершают от трех до пяти последовательных атак на разные фланги. По словам бойцов, так противник снижает эффективность ударов ФАБов и пытается продавливать оборону малыми силами. Главная цель — занять Теткино и продвинуться вглубь региона», — отмечает канал.

Параллельно солдаты ВСУ пытаются нарушить снабжение российских войск, ставя под угрозу направления через села Новый Путь и Веселое. Что касается Теткино, там идут бои за местный мелькомбинат, который очень удобен для обороны. При этом источники Mash опровергли сведения о полном окружении поселка силами ВСУ. По словам самих российских военных, украинская армия за последнюю неделю потеряла более 200 штурмовиков.

Ранее военкор Александр Сладков описал обстановку в приграничье фразой «очень тяжело». По его словам, в районе Теткино продолжаются бои, но российские военные отражают атаки.

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