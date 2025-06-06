Военкор описал обстановку в приграничье словами «очень тяжело»

Военкор Сладков описал обстановку в приграничье словами «очень тяжело»

В районе Теткино в Курской области продолжаются бои, но российские военные отражают атаки, рассказал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.

«Российские военные отбивают все атаки. Тяжело, очень тяжело, но… А что но? Ничего и не скажешь. Спасибо вам, мужики», — сказал он.

Сладков добавил, что есть информация о планах украинских военных вторгнуться в Белгородскую область ко Дню России. Военкор отметил, что концентрация Вооруженных сил Украины наблюдается, но в этом нет ничего необычного. «Мы готовимся, фактор внезапности в арсенале врага отсутствует», — подчеркнул Сладков.

4 июня Сладков рассказал, что российские силы нанесли удар по населенным пунктам Харьковской области. По его данным, были поражены склады матобеспечения и логистически-транспортные узлы украинских войск к Липцам и Волчанску.