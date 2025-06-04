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13:17, 4 июня 2025Бывший СССР

Военкор рассказал об ударах по Харьковской области

Военкор Сладков: ВС России нанесли комбинированный удар по Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по населенным пунктам Харьковской области. Об этом рассказал российский военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.

«Нанесен комбинированный огневой удар по Харькову и окрестностям. (...) В результате ударов поражены склады матобеспечения, ГСМ, логистически-транспортные узлы противника к Липцам и Волчанску. А также ПВД и учебные центры противника», — написал Сладков.

Он отметил, что корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ) могут быть использованы для ударов до 100 километров и долетают до самого Харькова и южных районов области поскольку к боеприпасам начали крепить модули планирования с повышенной дальностью.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные начали формировать огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.

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