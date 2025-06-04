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11:30, 4 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о формировании ВС России огневого мешка в Харьковской области

Марочко: ВС России начали формировать огневой мешок у Радьковки под Харьковом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные начали формировать огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России после взятия в Харьковской области населенного пункта Кондрашовка продолжили наступление. Российские войска заняли более выгодные рубежи в лесном массиве южнее населенного пункта.

«Также есть продвижение в лесистой местности юго-восточнее Радьковки — таким образом армия РФ начала формировать огневой мешок для украинских боевиков в данном районе», — написал Марочко.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке также сообщил о прорыве армией России украинской линии обороны в Донецкой народной республике (ДНР). В результате ВС РФ форсировали реку Нитриус и начали бои за Карповку.

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