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14:18, 3 июня 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о создании буферной зоны в Сумской области

Марочко: Взятие Андреевки сулит создание буферной зоны в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Андрей Марочко

Андрей Марочко . Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Взятие населенного пункта Андреевка в Сумской области говорит о серьезности намерений России создать буферную зону в регионе. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение Андреевки показывает, что мы всерьез нацелены на создание буферной зоны», — рассказал Марочко.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в Сумской области, занимая по несколько населенных пунктов в день.

Помимо этого, стало известно, что ВС России закрепились на восточной окраине села Юнаковка в Сумской области. Сообщается, что Юнаковка находится в восьми километрах от Суджи.

Вот это да!
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