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10:33, 3 июня 2025Бывший СССР

Российские войска заняли два населенных пункта в Сумской области

Подоляка рассказал о взятии Андреевки и Новониколаевки в Сумской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в Сумской области, занимая по несколько населенных пунктов в день. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Наши части заняли Андреевку и Новониколаевку (и уже есть предпосылки, что и сегодняшний день будет не менее успешным)», — рассказал он об успехах российских войск, достигнутых в понедельник, 2 июня.

По его словам, ВС России продвигаются к поселку Хотень, расположенному в 12 километрах от города Сумы. Подоляка убежден, что российские войска попытаются превратить эту точку в место накопления резервов, что позволит создать плацдарм для подготовки штурма Сум и взятия города.

Ранее представитель 15-го мобильного пограничного отряда Иван Шевцов заявил о продвижении ВС России в Сумской области. Он отметил, что российские военные продвинулись вглубь региона минимум на семь километров.

Вот это да!
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