На Украине заявили о многокилометровом продвижении ВС России в Сумской области

Украинский пограничник Шевцов: ВС РФ продвинулись в Сумской области на 15 км

Российские войска в результате успешных боевых действий смогли создать линию фронта протяженностью в 15 километров на территории Сумской области и продвинуться вглубь региона как минимум на 7 километров. Об этом рассказал представитель 15-го мобильного пограничного отряда Иван Шевцов, фрагмент его интервью публикует в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Если говорить про ту территорию, которую уже смог (...) [занять] враг, это по фронту около 15 километров и около 6-7 километров в глубину», — заявил украинский пограничник.

Он добавил, что российские войска также наступают в районе Юнаковки. По его словам, в случае занятия населенного пункта российскими войсками под угрозой окажутся непосредственно Сумы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России закрепились на восточной окраине села Юнаковка в Сумской области. Таким образом российские подразделения перекрыли под Сумами снабжение украинских войск.