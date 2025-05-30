ВС России закрепились в восточной окраине Юнаковки и перекрыли снабжение ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на восточной окраине села Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Сообщается, что Юнаковка находится в восьми километрах от Суджи. «Село расположено на ключевой трассе до Суджи, которую Вооруженные силы Украины использовали как логистический хаб и точку снабжения группировки в Курской области», — говорится в публикации.

Контроль над Юнаковкой позволил военнослужащим России перекрыть направление, благодаря которому происходило снабжение ВСУ. Также российские подразделения закрепились в районе Водолаги и Беловодов, что открывает перспективу установления огневого контроля над северными окраинами Сум.

24 мая стало известно, что ВС России вошли в Юнаковку, об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. Также стало известно, что ВСУ на протяжении недели пытались найти бреши в российской обороне в Сумской области.