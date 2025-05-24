Марочко: Российская армия вошла в Юнаковку Сумской области Украины

Подразделения Российской армии вошли в населенный пункт Юнаковка Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Он объяснил важность взятия под контроль этого населенного пункта тем, что Юнакова была своеобразным логистическим хабом для переброски украинских войск в Курскую область.

На прошлой неделе Марочко рассказал, что за Юнаковку шли наиболее активные бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались найти бреши в российской обороне в Сумской области.