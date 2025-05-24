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02:25, 24 мая 2025Бывший СССР

Российская армия вошла в Юнаковку

Марочко: Российская армия вошла в Юнаковку Сумской области Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Российской армии вошли в населенный пункт Юнаковка Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Он объяснил важность взятия под контроль этого населенного пункта тем, что Юнакова была своеобразным логистическим хабом для переброски украинских войск в Курскую область.

На прошлой неделе Марочко рассказал, что за Юнаковку шли наиболее активные бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались найти бреши в российской обороне в Сумской области.

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