ВСУ на протяжении недели пытались найти бреши в российской обороне на одном участке фронта

Марочко: ВСУ неделю пытались прощупать бреши в обороне России в Сумской области

На протяжении недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались найти бреши в российской обороне в Сумской области. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Шла активная фаза боевых действий. Украинские боевики на протяжении всей недели пытались нащупать бреши в нашей обороне и всевозможными способами закрепиться на территории Российской Федерации», — рассказал он, подчеркнув, что в этом регионе в целом сложилась сложная ситуация.

Как уточнил Марочко, наиболее активные бои в течение недели проходили в населенном пункте Юнаковка.

Ранее сообщалось, что группа российских штурмовиков заставила ВСУ бежать с опорного пункта. Часть солдат противника была уничтожена.