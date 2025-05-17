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00:23, 17 мая 2025Бывший СССР

Группа штурмовиков обратила ВСУ в бегство

Группа российских штурмовиков заставила ВСУ бежать с опорного пункта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В зоне спецоперации группа российских штурмовиков атаковала опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате боя противник понес потери, а выжившие были вынуждены оставить свою позицию и бежать, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Штурмовики, ... используя рельеф местности, незаметно обошли позиции противника с фланга и по сигналу командира перешли в наступление», — говорится в сообщении. В результате противник был застигнут врасплох и его основные силы были уничтожены в ходе боя. Российская группа потерь не понесла.

После этого ВСУ попытались отбить позицию — восемь украинских солдат высадились у опорного пункта и предприняли попытку атаковать, но все они были уничтожены.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 1490 человек за неделю в зоне ответственности группировки войск «Запад».

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