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23:31, 16 мая 2025Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ за неделю в зоне ответственности Западной группировки войск

ВСУ потеряли 1490 человек за неделю в зоне ответственности группировки «Запад»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За прошедшую неделю потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили 1490 человек. Кроме того, российские солдаты освободили населенный пункт Торское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и отряда специального назначения "Стугна"», — указали в оборонном ведомстве.

Кроме того, было уничтожено 12 боевых бронированных машин противника, 64 автомобиля, 3 танка. Помимо этого, были ликвидированы 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 18 орудий полевой артиллерии.

Ранее стало известно, что несколько подразделений ВСУ потеряли до 70 процентов личного состава после освобождения российскими военными населенного пункта Торское на краснолиманском направлении.

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