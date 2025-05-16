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08:26, 16 мая 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о потерях ВСУ после освобождения Торского

Марочко: Ряд подразделений ВСУ в Торском потеряли до 70 % личного состава
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Ряд подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 70 процентов личного состава после освобождения российскими военными населенного пункта Торское на краснолиманском направлении. Об этом проинформировал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, украинское командование вывело часть подразделений с передовой в Красный Лиман.

«После нанесенного поражения вооруженных формирований Украины в населенном пункте Торское, украинское командование для восстановления боеспособности было вынуждено вывести с ЛБС часть подразделений в населенный пункт Красный Лиман», — подчеркнул Марочко со ссылкой на собственные источники.

Эксперт также добавил, что для восполнения потерь, украинское командование направило в этот район пополнение из числа мобилизованных, которые не успели пройти начальную подготовку.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что взятое под контроль российскими войсками Торское в ДНР было мощным укрепленным пунктом Вооруженных сил Украины.

О взятии Торского стало известно 15 мая. Глава МО России Андрей Белоусов поздравил освободивших населенный пункт российских бойцов.

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