Марочко сообщил о потерях ВСУ после освобождения Торского

Марочко: Ряд подразделений ВСУ в Торском потеряли до 70 % личного состава

Ряд подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 70 процентов личного состава после освобождения российскими военными населенного пункта Торское на краснолиманском направлении. Об этом проинформировал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, украинское командование вывело часть подразделений с передовой в Красный Лиман.

«После нанесенного поражения вооруженных формирований Украины в населенном пункте Торское, украинское командование для восстановления боеспособности было вынуждено вывести с ЛБС часть подразделений в населенный пункт Красный Лиман», — подчеркнул Марочко со ссылкой на собственные источники.

Эксперт также добавил, что для восполнения потерь, украинское командование направило в этот район пополнение из числа мобилизованных, которые не успели пройти начальную подготовку.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что взятое под контроль российскими войсками Торское в ДНР было мощным укрепленным пунктом Вооруженных сил Украины.

О взятии Торского стало известно 15 мая. Глава МО России Андрей Белоусов поздравил освободивших населенный пункт российских бойцов.