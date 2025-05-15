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15:28, 15 мая 2025Россия

В России назвали взятое под контроль Торское мощным укрепленным пунктом ВСУ

Военэксперт Киселев: Торское в ДНР было мощным укрепленным пунктом ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятое под контроль российскими войсками Торское в Донецкой народной республике (ДНР) было мощным укрепленным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, солдаты противника очень долго находились там и тщательно окапывались. Блиндажи достигали глубины в четыре-пять метров.

«Там преимущественные высоты, а противник, занимал там более перспективные места для обороны. Тем более они готовились еще с 2015 года», — пояснил эксперт.

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Он также пояснил, что взятие под контроль нескольких населенных пунктов в ДНР за последнее время позволит российским военнослужащим выйти на оперативные позиции в Днепропетровской области.

О взятии Торского стало известно в четверг, 15 мая. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил освободивших населенный пункт российских бойцов.

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