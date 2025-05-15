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12:10, 15 мая 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Торское в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Торское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Ольговка, Андреевка, Купянск, Паламеревка и Нечволодовка Харковской области, а также Райгородок ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 240 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две боевые бронемашин, включая американский бронетранспортер М113. Также уничтожены три склада боеприпасов.

Днем ранее ведомство отчиталось о взятии под контроль бойцами группировки «Центр» Михайловки в ДНР. Помимо этого, 13 мая сообщалось, что военнослужащие заняли донецкую Миролюбовку.

ЖЗЛ
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