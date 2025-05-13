Минобороны сообщило о занятии еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Миролюбовку в ДНР

Армия России заняла Миролюбовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр». В ходе боев российские бойцы нанесли поражение нескольким украинским подразделениям, что обеспечило продвижение.

Суточные потери противника на подконтрольном группировке участке превысили 470 человек, отметили в Минобороны.

Подразделения Российской армии продолжают наступление с целью выйти на западные границы ДНР, включенной в состав России в административных границах бывшей Донецкой области Украины. 12 мая Минобороны сообщило об установлении контроля над Котляровкой.