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12:44, 13 мая 2025Россия

Минобороны сообщило о занятии еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Миролюбовку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Армия России заняла Миролюбовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр». В ходе боев российские бойцы нанесли поражение нескольким украинским подразделениям, что обеспечило продвижение.

Суточные потери противника на подконтрольном группировке участке превысили 470 человек, отметили в Минобороны.

Подразделения Российской армии продолжают наступление с целью выйти на западные границы ДНР, включенной в состав России в административных границах бывшей Донецкой области Украины. 12 мая Минобороны сообщило об установлении контроля над Котляровкой.

ЖЗЛ
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