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12:07, 12 мая 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Котляровку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла Котляровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр».

В ходе боев на указанном направлении противник за сутки потерял свыше 440 человек, уточнили в военном ведомстве. Кроме того, российские бойцы уничтожили три украинские бронированные машины.

Ранее в мае Российская армия установила контроль над населенным пунктом Липовое в ДНР. Подразделения продолжают наступление с целью выйти на западные границы республики, включенной в состав России в административных границах бывшей Донецкой области Украины.

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