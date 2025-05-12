Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Котляровку в ДНР

Армия России заняла Котляровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр».

В ходе боев на указанном направлении противник за сутки потерял свыше 440 человек, уточнили в военном ведомстве. Кроме того, российские бойцы уничтожили три украинские бронированные машины.

Ранее в мае Российская армия установила контроль над населенным пунктом Липовое в ДНР. Подразделения продолжают наступление с целью выйти на западные границы республики, включенной в состав России в административных границах бывшей Донецкой области Украины.