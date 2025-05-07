Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль Липового в ДНР

Российская армия взяла под контроль Липовое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, село взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде нацгвардии и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка Харьковской области и Ямполь ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 230 военнослужащих, 15 орудий полевой артиллерии, 11 автомобилей, боевую бронемашину и станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус». Также уничтожены три склада боеприпасов.

Днем ранее российское оборонное ведомство заявило о взятии под контроль села Лысковка в ДНР. До этого также сообщалось, что бойцы подразделений группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Дорошовка.

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