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12:31, 6 мая 2025Россия

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Лысовка ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Лысовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригадам морской пехоты и Нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 425 военнослужащих, 11 автомобилей, танк, пять боевых бронемашин и три орудия полевой артиллерии, в том числе британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart и французскую Caesar.

Ранее, 29 апреля, российское оборонное ведомство заявило о взятии под контроль Дорошовки в Харьковской области. До этого также сообщалось, что бойцы подразделений группировки войск «Центр» заняли село Богдановка в ДНР.

ЖЗЛ
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