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12:10, 24 апреля 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Богдановки в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Центр».

Военнослужащим также удалось нанести поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье в ДНР, а также Межевая и Новоподгородное в Днепропетровской области.

«Противник потерял до 410-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее в министерстве рассказали об успехах российских войск на фронте до пасхального перемирия. Там уточнили, что ВС России взяли под контроль Новомихайловку в ДНР, а также уничтожили несколько соединений Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

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