Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Богдановки в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Центр».

Военнослужащим также удалось нанести поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье в ДНР, а также Межевая и Новоподгородное в Днепропетровской области.

«Противник потерял до 410-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее в министерстве рассказали об успехах российских войск на фронте до пасхального перемирия. Там уточнили, что ВС России взяли под контроль Новомихайловку в ДНР, а также уничтожили несколько соединений Вооруженных сил Украины в Харьковской области.