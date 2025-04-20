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13:12, 20 апреля 2025Россия

В Минобороны рассказали об успехах ВС России на фронте

Минобороны: ВС России взяли под контроль Новомихайловку в ДНР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль Новомихайловку в Донецкой народной республике (ДНР), а также уничтожили несколько соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об успехах Вооруженных сил России на фронте рассказала пресс-служба Министерства обороны.

«Нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в публикации Минобороны.

Отмечается, что в результате боевых действий украинская армия потеряла 245 бойцов, один танк, три бронемашины и четыре ракетные установки.

В Минобороны также рассказали о соблюдении пасхального перемирия. В ведомстве сообщили, что российские войска вечером 19 апреля строго соблюдали режим пасхального перемирия, несмотря на провокации со стороны ВСУ.

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