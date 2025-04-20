В Минобороны рассказали о соблюдении пасхального перемирия

Минобороны: ВС России строго соблюдали режим пасхального перемирия

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) вечером 19 апреля строго соблюдали режим пасхального перемирия, несмотря на провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны России.

«В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в пресс-релизе.

В Минобороны добавили, что при этом ночью ВСУ атаковали российские позиции у сел Богатырь и Сухая Балка.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в Луганской народной республике. Он уточнил, что ночью украинские военные обстреляли пригород Кременной.