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12:57, 20 апреля 2025Россия

В Минобороны рассказали о соблюдении пасхального перемирия

Минобороны: ВС России строго соблюдали режим пасхального перемирия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) вечером 19 апреля строго соблюдали режим пасхального перемирия, несмотря на провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны России.

«В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в пресс-релизе.

В Минобороны добавили, что при этом ночью ВСУ атаковали российские позиции у сел Богатырь и Сухая Балка.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в Луганской народной республике. Он уточнил, что ночью украинские военные обстреляли пригород Кременной.

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