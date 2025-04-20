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10:15, 20 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР

Мирошник: ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР, ночью обстреляв Кременную
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Donetsk Region / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и обстреляли ночью пригород Кременной. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! В ЛНР ночные обстрелы пригорода Кременной», — написал он.

Дипломат также отметил, что сообщения о нарушениях перемирия со стороны украинской армии продолжают поступать.

19 апреля президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил пасхальное перемирие на Украине. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.

Ранее украинские военные атаковали Донецк в пасхальное перемирие. Уточняется, что удар был зафиксирован в районе Элеваторной улицы в Донецке.

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