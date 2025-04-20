ВСУ атаковали Донецк в пасхальное перемирие

Украинские военные атаковали Донецк в пасхальное перемирие 20 апреля

Украинские военные атаковали Донецк в пасхальное перемирие. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, удар был зафиксирован в районе Элеваторной улицы в Донецке.

В городе было слышно не менее трех хлопков. На данный момент выясняется, «из чего били» войска Украины.

Также известно, что ВСУ успели нанести удар по Горловке. Там сообщили о прилетах четырех артиллерийских снарядов.

В субботу, 19 апреля, Россия объявила пасхальное перемирие. Войска на фронте, таким образом, прекращают все боевые действия до 21 апреля. Киев российские власти призвали сделать то же самое.