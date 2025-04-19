Путин обратился к Киеву после объявления о пасхальном перемирии

Президент России Владимир Путин обратился к Украине после того, как объявил о пасхальном перемирии. Он призвал
Киев последовать примеру Москвы, пишет ТАСС.
Днем в субботу, 19 апреля, на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым российский лидер объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Соответствующее решение российский лидер принял, руководствуясь гуманитарными соображениями.
Перемирие начнет действовать в этот же день с шести вечера и продлится до 12 ночи с воскресенья на понедельник.
При этом президент призвал российских военнослужащих быть готовыми к отражению возможных нарушений пасхального перемирия и провокаций со стороны противника.