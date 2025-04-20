«Тишина в ответ на тишину». Как украинские власти и военные отреагировали на объявленное Россией пасхальное перемирие?

Зеленский: Киев готов действовать зеркально после объявления Россией перемирия

Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия, которое объявил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский добавил, что «если полная тишина действительно воцарится», то Украина предложит продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля. По словам политика, ответ на предложение «покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия». «Тридцать дней могут дать миру шанс», — подчеркнул украинский президент.

Президент России 19 апреля встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 23:59 мск 20 апреля. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

На Украине призвали Запад быть бдительным после объявления перемирия

Украина хочет, чтобы российские войска «действительно прекратили огонь во всех направлениях», заявил глава МИД страны Андрей Сибига.

Мы также призываем всех наших партнеров и международное сообщество быть бдительными Андрей Сибига глава МИД Украины

Он подчеркнул, что правду раскрывают только действия, заявив, что конфликт «начался и продолжается только из-за России. Сибига добавил, что РФ может в любой момент согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня, которое находится на столе с марта.

Украинские военные заявили о соблюдении перемирия «без приказа свыше»

Украинские военные получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам старшего офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), подразделения получили приказ прекратить огонь по российским позициям спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией пасхальное перемирие.

Как отмечает «Страна.ua», некоторые украинские военные соблюдают режим перемирия «даже без приказа свыше». Один из офицеров рассказал изданию, что военные пытаются воспользоваться ситуацией.

Если русские не стреляют, то и нам зачем стрелять? У нас и без того дел много — воспользоваться режимом тишины, чтоб запасы доставить, раненных с передка эвакуировать, ротацию провести офицер ВСУ

Украинские военные также указали, что после объявления пасхального перемирия количество российских атак «уменьшилось». Один их них заявил, что «такого не бывало раньше». В частности, фиксируется уменьшение атак на территории подконтрольной Украине части ДНР, говорится в публикации.

Украинских военных уличили в отказе соблюдать пасхальное перемирие

При этом российские СМИ пишут, что ВСУ не соблюдают объявленное перемирие. В частности, военкор RT Андрей Филатов обвинил ВСУ в запуске беспилотников по российским позициям сразу после того, как российские войска приостановили ведение боевых действий, через минут после начала действия перемирия. Всего в течение получаса ВСУ пять раз запускали FPV-дроны, отметил журналист.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также уличил украинских военных в нарушении перемирия. По его словам, зафиксированы атаки на три населенных пункта, среди них Алешки, Голая Пристань и Каховка. При этом Сальдо заявил, что «на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся».

Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

В свою очередь Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на мониторинговые ресурсы отмечает, что в небе над Украиной впервые за последние годы не зафиксировали ни одной баллистической или крылатой ракеты. Кроме того, небо оказалось свободно и от беспилотников. «В воздушном пространстве Украины нет ни одной баллистической или крылатой ракеты, а также БПЛА-камикадзе "Герань-2"», — говорится в сообщении.

