«Би-би-си»: Украинские войска получили приказ прекратить огонь

Украинские военные получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия. Об этом сообщает «Би-би-си» в своем Telegram-канале.

По словам старшего офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), подразделения получили приказ прекратить огонь по российским позициям спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией пасхальное перемирие.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

Российская сторона в честь Пасхи не будет вести огонь против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) с 19 апреля (18:00 московского времени) вплоть до наступления 21 апреля.